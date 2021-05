Stand: 04.05.2021 13:13 Uhr Spiele der deutschen Hockey-Herren in Hamburg fallen aus

Der internationale Hockey-Verband FIH hat die für den 22. und 23.Mai in Hamburg geplanten Pro-League-Spiele der deutschen Herren gegen Indien verlegt. Grund sind die internationalen Corona-Reisebeschränkungen. Auch die Spiele der Inder in England und Spanien wurden abgesagt. Nachholtermine für die Partien in Deutschland gibt es noch nicht. Die deutschen Damen und Herren spielen am 12. und 13.Mai in London jeweils zweimal gegen England. | 04.05.2021 13:13