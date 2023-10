Stand: 13.10.2023 12:35 Uhr Spielausfälle in der Regionalliga Nord

In der Regionalliga Nord fallen witterungsbedingt an diesem Wochenende zwei Partien aus. Das hat der Norddeutsche Fußball-Verband am Freitag mitgeteilt. Betroffen sind demnach die für heute angesetzte Begegnung des Eimsbütteler TV gegen SV Drochtersen/Assel (19 Uhr) sowie die Partie FC St. Pauli II - Teutonia Ottensen (14. Oktober, 14 Uhr). Über mögliche Nachholtermine wolle der Verband so bald wie möglich informieren. | 13.10.2023 12:34