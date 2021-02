Stand: 13.02.2021 10:51 Uhr Spiel der Handball-Luchse wegen Corona-Fall abgesagt

Die für den heutigen Sonnabend 19 Uhr angesetzte Bundesliga-Partie der Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten bei der HSG Bad Wildungen ist abgesagt worden. Grund ist ein Corona-Verdachtsfall im Umfeld der Handball-Luchse. "Vorsorglich und in Absprache mit dem Gesundheitsamt und der HBF sahen wir uns gezwungen, die Partie gegen die HSG Bad Wildungen Vipers abzusagen", sagte Geschäftsführer Sven Dubau. Ob die Partie die nächste Partie am 17. Februar gegen den Thüringer HC ausgetragen werden kann, soll sich am Wochenende entscheiden. | 12.02.2021 17:19