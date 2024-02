Stand: 15.02.2024 21:02 Uhr Spätes 2:2 in Hamburg: Donezk droht Europa-League-Aus

Der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk muss um das Weiterkommen in der Europa League und damit auch um weitere Gastspiele in Hamburg in dieser Saison bangen. Im Hinspiel der Play-off-Runde reichte es im Volksparkstadion nur zu einem 2:2 (0:0) gegen Olympique Marseille. Trotz eines späten Ausgleichstreffers für Donezk durch den Brasilianer Eguinaldo (90.+3) hat der französische Spitzenclub die bessere Ausgangsposition für die zweite Partie am nächsten Donnerstag im eigenen Stadion. | 15.02.2024 21:02