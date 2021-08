Stand: 02.08.2021 17:06 Uhr Sonnenberg verlässt Hansa Rostock und wechselt nach Almelo

Sven Sonnenberg verlässt den Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock. Wie die Mecklenburger am Montag mitteilten, schließt sich der 22 Jahre alte Innenverteidiger, dessen Vertrag ursprünglich noch bis Sommer 2022 galt, dem niederländischen Erstligisten Heracles Almelo an. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, hieß es in der Mitteilung der Hansetaen. Zur Zweitliga-Wechselbörse | 02.08.2021 17:05