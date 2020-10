Stand: 19.10.2020 13:32 Uhr Sonderurlaub für vier Wolfsburger Nationalspieler

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg gewährt einigen Spielern mitten in der Saison kurze Sonderurlaube, um auf die großen Belastungen dieser Corona-Spielzeit zu reagieren. Die Nationalspieler Xaver Schlager, Pavao Pervan (beide Österreich), Admir Mehmedi (Schweiz) und Josip Brekalo (Kroatien) erhielten nach dem 1:1 in Mönchengladbach von Coach Oliver Glasner bis einschließlich Dienstag frei. Erst am Mittwoch beginnt der VfL mit der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Bielefeld (Sonntag, 15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). | 19.10.2020 13:32