Stand: 29.04.2021 12:29 Uhr Social-Media-Boykott wegen Hass im Netz: St. Pauli macht mit

Der Hamburger Fußball-Zweitligist FC St. Pauli beteiligt sich am Social-Media-Boykott, der von den Clubs der englischen Premier League als Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung initiiert worden ist. Wie der Club am Donnerstag dazu mitteilte, werden die an diesem Wochenende spielfreien Hanseaten von Freitagmorgen bis Montagabend jegliche Kommunikation auf den entsprechenden Plattformen einstellen: "Hass und Hetze im Netz in den Kommentarspalten werden zum Alltag. Dieses weltweite Problem muss angegangen werden. Von den Regierungen, aber vor allem von den Social-Media-Unternehmen." | 29.04.2021 12:27