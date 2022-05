Stand: 26.05.2022 16:10 Uhr Simon Makienok verlässt Fußball-Zweitligist FC St. Pauli

Fußball-Zweitligist FC St.Pauli hat den auslaufenden Vertrag von Stürmer Simon Makienok nicht verlängert. Der Däne wird die Kiezkicker damit im Sommer ablösefrei verlassen. Die gab der Verein am Donnerstag bekannt. Makienok hatte sich zuvor bereits emotional in einem Posting auf Instagram bei den Fans der Hamburger verabschiedet. Der 31-Jährige wechselte im Sommer 2020 von Dynamo Dresden ans Millerntor. In 45 Zweitligaspielen erzielte der Däne acht Tore für St.Pauli. | 26.05.2022 11:00