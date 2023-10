Stand: 27.10.2023 21:41 Uhr Siegesserie gerissen: Zverev verpasst Halbfinale in Wien

Nach sieben Siegen in Folge ist die Wiener Erfolgsserie von Alexander Zverev (Hamburg) gerissen. Der Tennis-Olympiasieger unterlag im Viertelfinale des ATP-Turniers dem an Position drei gesetzten Russen Andrej Rublew mit 1:6, 7:6 (7:5), 3:6. 2021 hatte sich Zverev in der Wiener Stadthalle den Titel gesichert, diesen konnte er im vergangenen Jahr aufgrund seiner bei den French Open erlittenen Knöchelverletzung nicht verteidigen. Nun war Rublew die Endstation, zum dritten Mal in dieser Saison. | 27.10.2023 21:40