Stand: 24.12.2020 10:20 Uhr Sieg für Theis beim NBA-Saisonauftakt

Nationalspieler Daniel Theis hat als einziger deutscher NBA-Profi beim Saisonauftakt der Basketball-Profiliga einen Sieg geholt. Mit seinen Boston Celtics gewann der Center das Spitzenspiel gegen die Milwaukee Bucks in letzter Sekunde 122:121. Theis stand in der Starting Five und kam auf zehn Punkte. Audio | 24.12.2020 10:30