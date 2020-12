Stand: 06.12.2020 20:01 Uhr Serien gehen weiter: Hamburg Towers siegen, Vechta verliert

Die Hamburg Towers haben auch ihr viertes Saisonspiel in der Basketball-Bundesliga gewonnen. Die "Türme" gewannen beim MBC Weißenfels mit 85:80 (45:27). Ebenfalls den vierten Sieg, allerdings im fünften Spiel, sicherten sich die Baskets Oldenburg in Bonn mit 97:92 (46:47). Die Niedersachsen bleiben damit Bestandteil der Spitzengruppe. Rasta Vechta wartet derweil weiter auf den ersten Punkt - auch wenn die Niederlage in Ulm mit einem 73:74 (32:35) denkbar knapp ausfiel. 06.12.2020 20:01