Stand: 19.10.2020 15:39 Uhr Segler Herrmann bereit für Start bei der Vendée Globe

Bei seiner letzten deutschen Online-Pressekonferenz vor dem Start der Vendée Globe am 8. November hat Solosegler Boris Herrmann (Hamburg) einen Ausblick auf die Nonstop-Weltumseglung gegeben. Der 39 Jahre alte Skipper war aus seinem Zuhause in der HafenCity zugeschaltet und sagte: "Mein Team, mein Boot und ich könnten nicht bereiter sein." 20 Tage vor dem Startschuss für die Rekordflotte von 33 Booten hat sich der Familienvater weitgehend zu Hause isoliert. Er reist am 31. Oktober nach Les Sables-d'Olonne (Frankreich). | 19.10.2020 15:38