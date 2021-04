Stand: 12.04.2021 13:19 Uhr Segelregatta Nordseewoche abgesagt

Die Segelregatta Nordseewoche mit Stationen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremerhaven und vor allem auf der Insel Helgoland kann auch in diesem Jahr Corona-bedingt nicht stattfinden. Mit der erneuten Absage wolle man "der Verantwortung, die man als Regattaveranstalter für die Teilnehmer, für die Bewohner der Insel Helgoland, aber auch für das ehrenamtliche Team trägt, gerecht werden", sagte Organisationsleiter Marcus Boehlich. Die Nordseewoche sollte in diesem Jahr vom 21. bis 25. Mai ausgetragen werden. | 12.04.2021 13:18