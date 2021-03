Stand: 13.03.2021 18:42 Uhr Segeln: Olympia-Ticket für Wanser/Winkel

Das WM-Duell um die deutsche Olympia-Fahrkarte in der 470er-Segeljolle der Frauen ist nach packendem Zweikampf vor Vilamoura in Portugal entschieden. Luise Wanser und Anastasiya Winkel (Hamburg/Kiel) sicherten sich im Medaillenrennen das Japan-Ticket mit nur fünf Metern Vorsprung vor den nationalen Rivalinnen Theres Dahnke/Birte Winkel (Kiel). Wanser und Winkel wurden Neunte im Gesamtklassement und waren einen Punkt besser als die jüngeren WM-Zehnten Dahnke und Winkel. | 13.03.2021 18:42