Stand: 09.07.2023 16:35 Uhr Segeln: Olympia-Testregatta vor Marseille gestartet

Deutschlands Olympia-Segler sind vor Marseille wechselhaft in die olympische Testregatta für die Spiele 2024 eingestiegen. Beim Start der ersten Hälfte der zehn olympischen Segel-Disziplinen konnte sich die 470er-Mixed-Crew Malte und Anastasiya Winkel (Schweriner Yacht-Club/Norddeutscher Regatta Verein) am Sonntag mit Platz fünf nach zwei von zehn Wettfahrten bis zum Medaillenrennen in leichten Winden gut behaupten. Bei der Generalprobe im Olympia-Revier sind 373 Athleten und Athletinnen mit 252 Booten und Boards im Einsatz. | 09.07.2023 16:34