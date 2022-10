Stand: 28.10.2022 17:01 Uhr Segeln: Hamburgerin Wanser vor Sieg bei der WM

Nach einer herausragend gesegelten WM-Woche starten Luise Wanser und Philipp Autenrieth am Sonnabend als Spitzenreiter ins Medaillenfinale der 470er-Mixed-Weltmeisterschaft in Israel. Die Hamburger Steuerfrau und ihr bayerischer Vorschoter müssen in Sdot Yan nur noch antreten, um sich das erste WM-Gold für eine deutsche Crew in der neuen olympischen Segeldisziplin zu sichern. | 28.10.2022 17:00