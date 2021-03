Stand: 12.03.2021 19:10 Uhr Segel-Duell um Olympia: Zwei 470er-Frauencrews im WM-Finale

Bei der 470er-Weltmeisterschaft der Seglerinnen in Portugal haben sich gleich zwei deutsche Teams für das Finale qualifiziert. Nach elf Wettfahrten stehen Theres Dahnke/Birte Winkel (Kiel) und Luise Wanser/Anastasiya Winkel (Hamburg) als Achte und Neunte im Medaillenfinale der Top Ten. Nur ein Punkt trennt die beiden Teams, die um eine Olympia-Teilnahme kämpfen. Die Ausgangslage vor dem doppelt gewerteten Medaillenrennen am Sonnabend könnte nicht spannender sein: Die deutsche Crew, die das Ziel vor der anderen erreicht, reist nach Japan. | 12.03.2021 19:09