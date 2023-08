Stand: 08.08.2023 16:56 Uhr Seesegel-WM: Wetter sorgt für Ausfälle in Kiel

Auch am zweiten Tag der Seesegel-WM vor Kiel wirbelten extreme Wetterphänomene das Programm durcheinander. Während in der mittleren und kleinen Klasse B und C jeweils ein küstennahes Rennen ausgetragen werden konnte, mussten die 15 großen Boote in Klasse A im Hafen bleiben. Das stürmische Wetter hatte für einen ungewöhnlich starken Wassertiefstand im Hafenbecken des Olympiazentrums Kiel-Schilksee gesorgt. Der Pegel war binnen eines Tages um 80 Zentimeter gefallen. Die Yachten mit langen Kielen saßen teilweise schon auf Grund auf und konnten auch durch den niedrigen Wasserstand an der Hafenausfahrt nicht auslaufen. | 08.08.2023 16:52