Stand: 31.12.2020 10:34 Uhr Seeler: "Ich fiebere dem Pieks entgegen"

HSV-Idol Uwe Seeler hofft auf einen schnellen Termin für eine Corona-Impfung. "Ich fiebere dem Pieks entgegen. Ich möchte mich unbedingt impfen lassen. Es ist nur unklar, wann es geschieht", sagte der 84-Jährige der "Bild". Seeler, der mit seiner Frau Ilka im Impfplan zur Prioritäts-Gruppe 1 gehört, will sich bis zu seiner Impfung in Geduld üben. Erst einmal seien "Bewohner von Senioren- und Alterspflegeheimen sowie Bedienstete dran. Und das ist auch gut so." | 31.12.2020 10:32