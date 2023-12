Stand: 15.12.2023 08:16 Uhr Sechster NBA-Sieg in Folge für Theis und die Clippers

Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat in der NBA mit den Los Angeles Clippers den sechsten Sieg in Folge gefeiert. Die Clippers gewannen das kalifornische Duell mit den Golden State Warriors 121:113. Der 31 Jahre alte Salzgitteraner erzielte mit Freiwürfen vier Punkte, aus dem Feld landete keiner seiner drei Versuche im Korb. Bester Werfer der Clippers war James Harden mit 28 Zählern. In der Western Conference bleibt L.A. mit 14 Siegen und zehn Niederlagen auf Rang sieben. Theis war erst im November in die Hollywood-Metropole gewechselt. Seitdem gewann das Team elf von 14 Partien. | 15.12.2023 08:08