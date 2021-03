Stand: 29.03.2021 13:58 Uhr Sechs Wolfsburgerinnen im DFB-Kader

Mit sechs Spielerinnen des Double-Gewinners VfL Wolfsburg geht das deutsche Nationalteam in die Test-Länderspiele am 10. April gegen Australien (16.10 Uhr/live im Ersten) und am 13. April gegen Norwegen (16 Uhr/ZDF). Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte die Abwehrspielerinnen Sara Doorsoun, Kathrin Hendrich, Lena Sophie Oberdorf und Felicitas Rauch sowie die Offensivkräfte Svenja Huth und Alexandra Popp. Zudem steht Pia-Sophie Wolter auf Abruf. | 29.03.2021 13:54