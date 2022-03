Stand: 11.03.2022 16:32 Uhr Sechs Schnelltests beim VfL Osnabrück positiv

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück meldet vor dem Auswärtsspiel beim FSV Zwickau sechs positive Corona-Tests. Wie die Niedersachsen am Freitag mitteilten, sind sowohl Mannschaft als auch das Betreuerteam betroffen. Vorerst liegen nur Ergebnisse von Schnelltests vor. Die Auswertung der PCR-Tests wird am Sonnabend erwartet. Das Spiel in Zwickau am Sonntag (13 Uhr, im NDR Livecenter) soll stattfinden. | 11.03.2022 16:30