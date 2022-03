Stand: 31.03.2022 14:30 Uhr DFL legt Verfassungsbeschwere im Polizeikostenstreit ein

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat im Polizeikostenstreit mit dem Land Bremen die lange angekündigte Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Konkret geht es um die Rechtmäßigkeit von Gebührenbescheiden für Polizeikosten bei sogenannten Hochrisikospielen. Das Land Bremen hatte die Bescheide an die DFL geschickt, die diese dann wiederum an Fußball-Zweitligisten Werder Bremen weitergeleitet hatte. Die DFL hält die betreffende Regelung des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes unverändert für verfassungswidrig. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer kritisierte den Gang vor die höchste Instanz. "Die DFL zieht die Rechtsfrage mit diesem Schritt unnötig in die Länge und versucht offenbar, Zeit zu schinden für die laufende bundesweite Debatte", sagte der SPD-Politiker. | 31.03.2022 14:25