Stand: 07.04.2023 10:28 Uhr Seawolves wollen gegen Skyliners Klassenverbleib perfekt machen

Am Ostersonntag können die Rostock Seawolves sich selbst ein großes Geschenk machen. Ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten Frankfurt Skyliners in der Stadthalle (15 Uhr) würde für den Aufsteiger trotz noch sieben ausstehender Partien den sicheren Verbleib in der Basketball-Bundesliga und damit das Erreichen des angestrebten Minimalziels in der Premieren-Saison bedeuten. Mit Blick auf die prekäre Situation der Gäste mahnte Trainer Christian Held jedoch: "Ein verwundetes Tier ist immer am gefährlichsten. Sie kämpfen definitiv um ihr Überleben." | 07.04.2023 10:27