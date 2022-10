Stand: 18.10.2022 22:07 Uhr Seawolves weiter top: Sieg nach Verlängerung gegen Braunschweig

Die Rostock Seawolves haben ihre Erfolgsbilanz in der Basketball-Bundesliga ausgebaut. Der Aufsteiger gewann am Dienstag mit 110:95 (90:90/86:86/36:42) nach der zweiten Verlängerung gegen den Tabellenletzten Löwen Braunschweig und kam damit im dritten Spiel zum dritten Sieg. Bester Rostocker Werfer war Derrick Alston (31). Nachdem auch die erste Verlängerung remis geendet hatte, konnten die Seawolves in der zweiten Verlängerung zulegen und kamen so zu einem deutlichen Erfolg. | 18.10.2022 22:06