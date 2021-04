Stand: 22.04.2021 10:25 Uhr Seawolves am Freitag in Leverkusen schon um 18 Uhr

Die Partie der Rostock Seawolves bei Bayer Giants Leverkusen am Freitag in der Aufstiegsrunde zur Basketball-Bundesliga ist vorverlegt worden. Aufgrund der Ausgangssperre in Leverkusen beginnt die Begegnung bereits um 18 Uhr. In der Vierergruppe liegt der Gastgeber nach zwei Siegen zwar an der Spitze, hat aber bereits angekündigt, auf den Sprung in die BBL zu verzichten. "Wir können nach dem Sieg gegen die Artland Dragons in Leverkusen etwas befreiter aufspielen und gehen mit breiter Brust in die Partie", sagte Seawolves-Coach Dirk Bauermann. | 22.04.2021 10:23