Stand: 28.04.2021 17:11 Uhr Sea Devils verpflichten ehemaligen NFL-Kicker Andersen

Die Hamburg Sea Devils haben für die Premierensaison in der European League of Football (ELF) den nächsten früheren NFL-Profi unter Vertrag genommen. Außer Abwehrspieler Kasim Edebali wird auch der dänische Kicker Phillip Friis Andersen für das Team von Headcoach Ted Daisher auflaufen. Das teilte die ELF am Mittwoch mit. Der 29-Jährige zählte im Jahr 2019 zum Kader des aktuellen Super-Bowl-Siegers Tampa Bay Buccaneers und hielt sich zuletzt in einer Kicker-Akademie in den USA fit. | 28.04.2021 17:05