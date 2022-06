Stand: 19.06.2022 11:20 Uhr Sea Devils siegen dank starker Defensive gegen Leipzig

Die Hamburg Sea Devils haben in der European League of Football ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison feiern können. Das Team von Cheftrainer Charles Jones gewann am Sonnabend das Duell bei den Leipzig Kings mit 14:0 (0:0/0:0/7:0/7:0) und kam damit im dritten Spiel zum zweiten Erfolg. Running Back Glen Toonga gelangen beide Touchdowns. Bei Temperaturen bis zu 33 Grad hatte aber vor allem die Defense der Hanseaten maßgeblichen Anteil am Erfolg. Das Spiel fand im Leuna-Chemie-Stadion in Halle (Saale) statt. | 19.06.2022 11:20