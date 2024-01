Stand: 16.01.2024 12:20 Uhr Sea Devils empfangen am 14. Juli Rhein Fire im Volksparkstadion

Das American-Football-Team der Hamburg Sea Devils spielt am 14. Juli im Hamburger Volksparkstadion gegen Titelverteidiger Rhein Fire aus Düsseldorf. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die European League of Football (ELF) am Dienstag veröffentlicht hat. Ihr erstes Match der neuen Saison bestreiten die Hanseaten am 26. Mai bei den Prag Lions. | 16.01.2022 12:19