Stand: 16.07.2023 21:05 Uhr Sea Devils: Play-offs rücken in weite Ferne

Die Hamburg Sea Devils stehen in der European League of Football im Kampf um die erneute Play-off-Teilnahme vor dem Aus. Der Finalist der beiden vergangenen Jahre unterlag am Sonntagabend bei den Frankfurt Galaxy mit 14:17 (14:0) und kassierte damit im siebten Spiel die vierte Niederlage. | 16.07.2023 21:05