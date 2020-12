Stand: 20.12.2020 12:02 Uhr Schwimmer um Weltmeister Wellbrock mit "starken Zeichen"

Deutschlands Schwimmer um Weltmeister Florian Wellbrock (Bremen) haben bei Wettkämpfen an verschiedenen Bundesstützpunkten hoffnungsvolle Ergebnisse für das Olympia-Jahr gezeigt. Wellbrock überzeugte am Wochenende in Magdeburg mit 3:47,36 Minuten über 400 Meter Freistil und in 14:58,64 über 1500 Meter Freistil. Sarah Köhler schlug über die lange Freistilstrecke nach 16:03,43 Minuten an. Beide haben schon die Norm für die Olympischen Spiele in Tokio erbracht. | 20.12.2020 12:02