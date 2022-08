Stand: 10.08.2022 10:16 Uhr Schwimmer Wellbrock sucht Form: EM ist "Kirsche auf der Torte"

"Ich kann meine derzeitige Leistung nur schwer einschätzen, bin ja noch nicht lange wieder im Training", so Florian Wellbrock. Kaum zurück von der WM erwischte Deutschlands Ausnahmeschwimmer Nummer eins im Juli eine Corona-Infektion. Das geplante Trainingslager und der Übungsplan mit Blick auf die am Donnerstag beginnende Europameisterschaft in Rom waren hinfällig. Mittlerweile ist klar: Der gebürtige Bremer ist dabei, doch hinter seiner Form steht ein großes Fragezeichen. Wellbrock nimmt sich den Druck: "Alles, was jetzt noch kommt mit der EM und der Kurzbahn-WM, ist für mich die Kirsche auf der Torte". Bei den Weltmeisterschaften vor rund anderthalb Monaten glänzte der Olympiasieger mit fünf Medaillen bei fünf Starts. Eine solche Anzahl von Rennen schließt Wellbrock bei der EM nun bereits aus. | 10.08.2022 10:16