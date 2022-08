Stand: 14.08.2022 11:50 Uhr Schwimmer Wellbrock besteht Belastungstest

Olympiasieger Florian Wellbrock (Bremen) hat vor seinem verspäteten Einstieg in die Schwimm-EM in Rom einen Belastungstest bestanden. "Das war sehr gut", berichtete Bundestrainer Bernd Berkhahn am Sonntagmorgen, "er hat sich extrem gut gefühlt. Es sollte eigentlich passen." Der Doppel-Weltmeister hatte wegen Trainingsrückstands nach einer Corona-Infektion auf den Start über 800 m Freistil verzichtet und steigt erst am Montagmorgen im Vorlauf über 1.500 m ein. | 14.08.2022 11:15