Stand: 31.05.2021 12:43 Uhr Schwimmer Kammann und Jahn holen Silber bei Finals

Bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin hat Björn Kammann (AMTV-FTV Hamburg) den Titel über 100 Meter Schmetterling knapp verpasst. In 52,97 Sekunden musste er sich Ramon Klenz (SG Neukölln) geschlagen geben, der nach 52,88 Sekunden anschlug. Ebenfalls Silber sicherte sich Cornelius Jahn vom TSV Ahrensburg über 200 Meter Rücken. Er benötigte für die Distanz 2:02,22 Minuten. Es siegte der Leipziger Timo Sorgius in 2:00,76 Minuten. Die Titelkämpfe sind Teil der Veranstaltung Finals 2021 in der Hauptstadt. | 04.06.2021 10:15