Stand: 04.10.2022 10:29 Uhr Schwimmer Heidtmann beendet Karriere

Schwimmer Jacob Heidtmann hat seine Leistungssportkarriere beendet. Das teilte der 27 Jahre alte Pinneberger via Instagram mit. "Nach 20 Jahren im Schwimmsport, elf Jahren in der Nationalmannschaft und unzähligen wunderschönen wie auch lehrreichen Erlebnissen ist für mich nun die Zeit gekommen, die Schwimmbrille an den Nagel zu hängen", schrieb der Freistil- und Lagen-Spezialist, der bei der Europameisterschaft 2018 in Glasgow Gold mit der Mixed-Staffel über 4 × 200 m Freistil gewann. Als WM-Fünfter 2015 stellte Heidtmann den noch immer gültigen deutschen Rekord über 400 m Lagen (4:12,08 Minuten) auf. | 04.10.2022 10:28