Stand: 15.04.2025 21:24 Uhr Schwimmen: Wellbrock und Schwarz packen die WM-Norm

Schwimmer Florian Wellbrock hat sich bei den Swim Open in Stockholm in guter Verfassung präsentiert. Der Bremer wurde über 800 m Freistil Zweiter hinter Lukas Märtens (Magdeburg), der in 7:39,10 Minuten einen deutschen Rekord aufstellte. Wellbrock blieb mit seinen 7:41,52 Minuten aber ebenso unter der vom Deutschen Schwimm-Verband gegebenen Normzeit (7:47,10) für die Weltmeisterschaften in Singapur (11. Juli bis 3. August) wie der Hannoveraner Sven Schwarz. | 15.04.2025 21:24