Stand: 08.07.2023 17:30 Uhr Schwimmen: Miroslaw und Peschlow sind deutsche Meister

Schwimmer Rafael Miroslaw ist deutscher Meister über 200 m Freistil. Der 22-jährige Hamburger setzte sich in Berlin in 1:46,28 Minuten vor dem Leipziger Timo Sorgius (1:48,46) durch. Silas Beth aus Bad Schwartau wurde in 1:50,84 Minuten Fünfter. Über 1500 m Freistil siegte der Hannoveraner Levin Peschlow. 15:14,77 Minuten bedeuten neue persönliche Bestzeit. Zweiter wurde Noah Lerch aus Günzburg (15:24,06), Dritter der Münchener Moritz Bockes (15:27,07). | 08.07.2023 17:25