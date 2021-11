Stand: 06.11.2021 10:18 Uhr Schwimmen: Bremer Wellbrock bei Kurzbahn-EM im Finale

Florian Wellbrock hat bei der Kurzbahn-EM souverän das Finale über 800 Meter Freistil erreicht. Der 24 Jahre alte Olympiasieger schlug im russischen Kasan nach 7:38,35 Minuten an und war damit Schnellster der Vorläufe. Zweiter wurde der Hannoveraner Sven Schwarz in 7:39,07 Minuten vor Gregorio Paltrinieri aus Italien. "Ich bin erstmal zufrieden", sagte Wellbrock. "Ich habe den Lauf relativ kontrolliert gewonnen." Der Bremer hatte am Donnerstag Gold über 1.500 Meter vor Paltrinieri und Schwarz gewonnen. | 06.11.2021 10:12