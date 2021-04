Stand: 10.04.2021 22:07 Uhr Schwimm-Weltmeister Wellbrock mit Weltjahresbestzeit

Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock (Bremen) hat mit einer Weltjahresbestzeit auf seiner Nebenstrecke eine gute Form demonstriert. Der 23-Jährige schlug am Sonnabend bei einem Olympia-Qualifikationswettkampf in Magdeburg über 400 Meter Freistil in 3:44,35 Minuten an. "Das ist eine schöne neue Bestzeit, ich bin auch mit dem Ergebnis im Finale sehr zufrieden. Diese Geschwindigkeit zu haben, ist eine gute Voraussetzung für die langen Strecken", sagte Wellbrock. | 10.04.2021 22:06