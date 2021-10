Stand: 01.10.2021 19:05 Uhr Schwimm-Weltcup: Wellbrock verpasst Podest

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hat zum Auftakt des Kurzbahn-Weltcups in Berlin den Sprung aufs Podest verpasst. Der 24 Jahre alte Bremer schlug im Finale auf seiner Nebenstrecke 400 m Freistil in 3:42,22 Minuten als Vierter an. Sven Schwartz aus Hannover wurde in 3:44,90 Minuten Sechster. | 01.10.2021 19:04