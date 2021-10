Stand: 02.10.2021 18:57 Uhr Schwimm-Weltcup: Wellbrock siegt über die 1.500 Meter

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock ist beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin über 1.500 Meter wie erwartet zum Sieg gekrault. Der 24-Jährige aus Bremen gewann das Rennen in 14:35,23 Minuten und distanzierte den Russen Kirill Martynytschjew um knapp zwei Sekunden auf Platz zwei. "Es war härter als angenommen, aber auch schneller als angenommen", sagte Wellbrock, der am Vortag über 400 Meter Freistil Vierter geworden war. | 02.10.2021 18:56