Stand: 24.06.2022 12:21 Uhr Schwimm-WM: Wellbrock souverän ins 1.500-m-Finale

Titelverteidiger Florian Wellbrock hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest den Endlauf über 1.500 Meter Freistil locker und souverän erreicht. Der gebürtige Bremer siegte am Freitag in seinem Vorlauf in 14:50,12 Minuten und war damit Tagesschnellster. | 24.06.2022 12:21