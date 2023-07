Stand: 14.07.2023 08:42 Uhr Schwimm-WM: Rostockerin Müller im 1-m-Finale

Die Rostocker Wasserspringerin Jette Müller hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka das Finale vom 1-m-Brett erreicht. Die 19-Jährige belegte im Vorkampf mit 242,00 Punkten den achten Platz. Bei ihrer WM-Premiere im vergangenen Jahr in Budapest war Müller auf den siebten Rang gesprungen. Die Berlinerin Lena Hentschel, Olympiadritte im Synchronspringen vom 3-m-Brett, scheiterte dagegen als 33. mit 212 Punkten deutlich. Das Finale um die Medaillen steigt am Samstag (8.30 Uhr MESZ). | 14.07.2023 08:42