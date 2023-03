Stand: 30.03.2023 11:40 Uhr Schwimm-Star Wellbrock kritisiert IOC-Beschluss

Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock hat keinerlei Verständnis für die vom IOC beschlossene Rückkehr russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten in den Weltsport. "Ich kann diese Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen und finde das mehr als fragwürdig", sagte der Bremer. Es habe sich "doch politisch nicht viel verändert, und es herrscht immer noch Krieg in der Ukraine", so Wellbrock. Der Schwimmer trainiert in Magdeburg zusammen mit dem Ukrainer Mychajlo Romantschuk, beide sind gut befreundet. | 29.03.2023 11:45