Stand: 05.07.2023 08:20 Uhr Schwimm-Olympiasieger Wellbrock kritisiert Terminplanung

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock (Fischerhude) hätte sich einen anderen Termin für das Multisportevent Finals gewünscht. "Ich muss ehrlicherweise etwas mit dem Kopf schütteln. Der Schwimmsport wird da in Deutschland gar nicht gut verkauft", sagte der gebürtige Bremer. Der Tokio-Olympiasieger im Freiwasser nimmt wegen der schon am 14. Juli beginnenden WM in Japan nicht an den im Rahmen der Finals ausgetragenen deutschen Meisterschaften von Donnerstag bis Sonntag in Berlin teil. | 05.07.2023 08:14