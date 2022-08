Stand: 16.08.2022 19:29 Uhr Schwimm-EM: Wellbrock verpasst Medaille

Olympiasieger Florian Wellbrock hat mit Trainingsrückstand nach Coronainfektion bei der Schwimm-EM in Rom eine Medaille verpasst. Der Doppel-Weltmeister aus Bremen schlug im Finale über 1.500 m Freistil nach 15:02,51 Minuten als Fünfter an. Gold ging an den ukrainischen Titelverteidiger Michailo Romantschuk. | 16.08.2022 19:28