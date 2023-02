Stand: 28.02.2023 17:50 Uhr Schwesig empfängt Schweriner Volleyballerinnen nach Pokalsieg

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat die Volleyballerinnen des SSC Schwerin nach dem Gewinn des deutschen Pokals empfangen. "Ich bin stolz, die ganze Landesregierung ist stolz auf die Spielerinnen, den Trainer, die Betreuer, auf das gesamte Team", sagte die SPD-Politikerin beim Treffen mit den Spielerinnen in der Staatskanzlei in Schwerin. Mit 3:1 (20:25, 25:14, 25:17, 25:20) hatten die Mecklenburgerinnen am Sonntag das Finale in Mannheim gegen den SC Potsdam für sich entschieden. | 28.02.2023 17:50