Stand: 21.11.2022 20:58 Uhr Schwerins Volleyallerinnen in Suhl gefordert

Den Volleyballerinnen vom SSC Schwerin bleibt für die Aufarbeitung der 0:3-Niederlage bei Titelverteidiger MTV Stuttgart am vergangenen Sonnabend kaum Zeit. Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) muss die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski beim VfB 91 Suhl antreten. Für die Mecklenburgerinnen ist es inklusive des Pokal-Wettbewerbes das vierte Auswärtsspiel binnen zwei Wochen. Doch auch ohne die Reisestrapazen gilt Suhl als große Herausforderung für die Mecklenburgerinnen. "Wir wissen, es geht dort immer heiß her. Aber ich freue mich darauf", sagte Koslowski am Montag. | 21.11.2022 20:58