Stand: 14.10.2020 12:09 Uhr Schwerins Auswärtsspiel in Straubing verlegt

Die Volleyball-Bundesliga hat das für Sonntag geplante Auswärtsspiel des SSC Schwerin bei Straubing abgesetzt und auf den 24. Oktober verschoben. Bei den Straubingerinnen befinden sich vier Spielerinnen wegen eines positiven Corona-Tests im Umfeld des Teams in Quarantäne. Schon am vergangenen Wochenende war die Partie der Bayerinnen beim VC Wiesbaden ausgefallen. "Das ist anscheinend die neue Realität, mit der wir in dieser Saison leben müssen", sagte SSC-Coach Felix Koslowski. | 14.10.2020 12:08