Stand: 04.02.2023 20:49 Uhr Schweriner Volleyballerinnen verlieren Topspiel gegen Stuttgart

Nach zuletzt sechs Siegen hintereinander in der Volleyball-Bundesliga haben sich die Schwerinerinnen wieder geschlagen geben müssen. Mit dem 2:3 (16:25, 22:25, 25:20, 25:20, 11:15) gegen Titelverteidiger MTV Stuttgart endete die Serie der Mannschaft von Trainer Felix Koslowski. Aufgrund der zwei gewonnen Sätze sicherte sich der SSC aber einen wichtigen Punkt im Kampf um die Play-off-Plätze. Die Mecklenburgerinnen brauchten ein wenig Zeit, um ins Spiel zu kommen, bleiben dem Spitzenduo so aber in der Tabelle auf den Fersen. Schwerin hat allerdings schon ein Spiel mehr absolviert als Stuttgart und Potsdam. Überblick | 04.02.2023 20:04